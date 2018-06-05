ضبط 8 مسئولين بحى شرق المنصورة لتواطئهم مع مواطنين لبناء عقارات مخالفة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 8 موظفين بحى شرق المنصورة بالدقهلية لاستغلالهم موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات مخالفة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 8 مسئولين بحي شرق المنصورة، بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون الفترة من أعوام (2014 حتى 2018 ) ، والتواطؤ مع "نبيل.ع" سائق ، و"محب.أ" حاصل على بكالوريوس تجارة ، و"نجيبة.أ" مدرسة، والصادر لكلٍ منهم ترخيص بناء لعقار مكون من بدروم وأرضى وأربع أدوار علوية ، في المنصورة ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات شروط الترخيص ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير دون وجه حق فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبإستدعاء المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع، وتأكدت صحة الوقائع بتقارير اللجان المشكلة من الجهات المعنية وتم الحصول على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.