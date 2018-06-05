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ضبط 4 طن مخللات بمصنع بدون ترخيص فى حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:45 ص
ضبط 4 طن مخللات بمصنع بدون ترخيص فى حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينية - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نفذت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالاشتراك ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "أحمد  م ر" 51 سنة صاحب محطة وقود سيارات لقيامه بتجميع كمية 2000 لتر سولار و2000 لتر بنزين 80 لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 2000 رغيف خبز بلدى مدعم على تروسيكل بدون لوحات معدنية فر قائده هاربا تاركا التروسيكل.
 
 
كما تم ضبط "حماده  ع  م" 46 سنة صاحب مصنع أسمدة زراعية لإدارته المصنع بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية طن نترات النشادر وضبط "أمير  ح  أ" 42 سنة مدير فرع شركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص لإدارته الفرع بدون ترخيص وضُبط بحوزته 3600 باكو بسكويت مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها.
 
 
وتم ضبط "زكريا  ع ع" 42 سنة صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص لإدارته المصنع بدون ترخيص وضُبط بحوزته 750ر3 طن مخللات.

 


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