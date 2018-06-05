ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نصف كيلو ذهب وربع مليون جنيه من التنقيب بمرسى علم

شنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، حملة أمنية مكبرة لضبط المنقبين غير الشرعيين عن الذهب، بالأودية الجبلية، والتى أسفرت عن ضبط عاطلين وراعى، وكمية من خام الذهب ومبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن حملة أمنية قادها الرائد شريف جلال رئيس مباحث مرسى علم، من ضبط كل من "عوض.م" راعى ومقيم الشلاتين البحر الأحمر، و"نور.ا" عاطل مقيم الشلاتين، و"على.م" عاطل ومقيم الشلاتين، وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 234 ألف جنيه وسيارة بيضاء اللون بدون لوحات، ودراجتين بخاريتين "بدون لوحات"، وميزان حساس رقمى صغير وزجاجة بلاستيكية بها مادة الزئبق، وقطعة صفراء اللون يشتبه أن تكون لخام الذهب تزن 646 جرامًا تقريبًا.

بمواجهتهم أقروا بأن خام الذهب المضبوط مستخلص من التنقيب العشوائى عن خام الذهب، والمبالغ المالية متحصلات بيعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 426 إدارى مرسى علم لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.