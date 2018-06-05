ضبط عصابة تخصصت فى سرقة بطاريات السيارات بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 5 وقائع.

كانت تحريات الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا قد توصلت لقيام محمود.م.ز.ال، 31 سنة، عاطل، ومقيم بتل الحدادين ثان طنطا، و"السيد.ك.م.ع" وشهرته كمونة 25 سنة عاطل، ومقيم بكفره الخادم بثان طنطا سبق اتهامه فى قضية تبديد بتكوين تشكيل عصابى تخصص سرقة بطاريات السيارات.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسم ثان طنطا وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبطهما حال قيادتهما السيارة رقم 506031 ملاكى الغربية فيات 132 حمراء اللون ملك المتهم الأول وبحوزة الثاني سلاح أبيض مطواة وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة البطاريات وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.