video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة بطاريات السيارات بطنطا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:16 م
ضبط عصابة تخصصت فى سرقة بطاريات السيارات بطنطا حبس أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب 5 وقائع.

كانت تحريات الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا قد توصلت لقيام محمود.م.ز.ال، 31 سنة، عاطل، ومقيم بتل الحدادين ثان طنطا، و"السيد.ك.م.ع" وشهرته كمونة 25 سنة عاطل، ومقيم بكفره الخادم بثان طنطا سبق اتهامه فى قضية تبديد بتكوين تشكيل عصابى تخصص سرقة بطاريات السيارات.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسم ثان طنطا وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبطهما  حال قيادتهما  السيارة رقم 506031 ملاكى الغربية فيات 132 حمراء اللون ملك المتهم الأول وبحوزة الثاني سلاح أبيض مطواة وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما بتكوين تشكيل عصابي  لسرقة البطاريات وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 168مخالفة متنوعه فى حملة مرورية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

تشكيل عصابى

طنطا




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة