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ضبط حارس عقار فى البساتين سرق سيارة موظف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:45 م
ضبط حارس عقار فى البساتين سرق سيارة موظف المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة من القبض على حارس عقار، سرق سيارة موظف مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من "محمود.ا" 33 سنة موظف، يفيد اكتشافه سرقة سيارته السيارة ملكه رقم أ ن 9728 ماركة تويوتا يارس موديل 2008م سوداء اللون حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ن" 30 سنة/ حارس العقار ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته محافظة المنيا "دون السوابق".

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن  الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشوارع الجانبية خلف العقار حراسته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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