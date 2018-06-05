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صور.. المرور يشن حملات لمراقبة السرعات للحد من حوادث الطرق

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:39 ص
صور.. المرور يشن حملات لمراقبة السرعات للحد من حوادث الطرق حملات مرورية لمراقبة الطرق
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور حملات لمراقبة الالتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطى الخاطئ للحد من الحوادث تحت مسمى الالتزام بالسرعات المقررة قانونا للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين.

 

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للحد من حوادث الطرق.

 

حملات مرورية على الطرق السريعة
حملات مرورية على الطرق السريعة

 

حملات مرورية لمراقبة السرعات
حملات مرورية لمراقبة السرعات

 

حملات مرورية لمراقبة الطرق
حملات مرورية لمراقبة الطرق

 

حملة مرورية للحد من حوادث الطرق
حملة مرورية للحد من حوادث الطرق

 

سيارات تابعة للادارة العامة للمرور
سيارات تابعة للإدارة العامة للمرور

 

كتيبات ارشادية لقواعد المرور
كتيبات إرشادية لقواعد المرور

 

 

 

 


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