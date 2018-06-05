صور.. التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط كميات من الأنسولين منتهى الصلاحية

قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الشرقية، برئاسة الدكتور محمد عبد الحي بحملة تفتيشية مكبرة بمركزي ديرب نجم وكفر صقر.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 900 قرص ميزوتاك محظور تداوله خارج المستشفيات، و300 عبوة دوائية مختلفة بدون فواتير، كما تم ضبط 130 قرصا مخدرا "ترامادول"، بالإضافة إلى ضبط وتحريز 100عبوة دوائية و75 علبة أنسولين جميعها محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة مما جعلها عرضة للتلف وفقدان الفاعلية، وضبط وتحريز 50 علبة أنسولين خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها بالأسواق .

وأضاف بيان، أنه تم ضبط مخزن للأدوية غير مستوفي الاشتراطات اللازمة للدفاع المدني، وتم اتخاذ اللازم وتحرير مخالفة بذلك، بالإضافة إلى مخالفته للترخيص الممنوح له، حيث يقوم بالتوزيع في أماكن أخرى غير النطاق المسموح له، كما تلاحظ وجود قصور واضح في اشتراطات التهوية والتخزين وتراكم الأتربة والأدوية على الأرضيات، وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك، وتحرير المخالفة والتنبية بتلافي السلبيات.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات ومصانع الأدوية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.