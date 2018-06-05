video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

صور.. التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط كميات من الأنسولين منتهى الصلاحية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:42 م
صور.. التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط كميات من الأنسولين منتهى الصلاحية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
 قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الشرقية، برئاسة الدكتور محمد عبد الحي بحملة تفتيشية مكبرة بمركزي ديرب نجم وكفر صقر.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 900 قرص ميزوتاك محظور تداوله خارج المستشفيات، و300 عبوة دوائية مختلفة بدون فواتير، كما تم ضبط 130 قرصا مخدرا "ترامادول"، بالإضافة إلى ضبط وتحريز 100عبوة دوائية و75 علبة أنسولين جميعها محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة مما جعلها عرضة للتلف وفقدان الفاعلية، وضبط وتحريز 50 علبة أنسولين خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها بالأسواق .
 
وأضاف بيان، أنه تم ضبط مخزن للأدوية غير مستوفي الاشتراطات اللازمة للدفاع المدني، وتم اتخاذ اللازم وتحرير مخالفة بذلك، بالإضافة إلى مخالفته للترخيص الممنوح له، حيث يقوم بالتوزيع في أماكن أخرى غير النطاق المسموح له، كما تلاحظ وجود قصور واضح في اشتراطات التهوية والتخزين وتراكم الأتربة والأدوية على الأرضيات، وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك، وتحرير المخالفة والتنبية بتلافي السلبيات.
 
يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات ومصانع الأدوية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
FB_IMG_1528192681836
 

 

FB_IMG_1528192685253
 

 

FB_IMG_1528192689364
 

 

FB_IMG_1528192692553
 

 

 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

​مكافأة لصيادلة مستشفى الحسينية.. وبدء صيانة استقبال فاقوس بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تفتيش صيدلي الشرقية

صحة الشرقية




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة