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صور.. أهالى جواتيمالا يشيعون ضحايا بركان فويجو بالورود

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:04 ص
صور.. أهالى جواتيمالا يشيعون ضحايا بركان فويجو بالورود تشييع الجثامين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أ ف ب
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قام المئات من أهالى جواتيمالا، اليوم الثلاثاء بتشييع العشرات من ضحايا بركان فويجو، والذى راح ضحيته 62 قتيلا.

وأعلن ايفو موراليس رئيس جواتيمالا، أمس الإثنين، اعتزامه اللجوء إلى الكونجرس لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ثوران بركان " فويجو"، والذى أسفر – حتى الآن – عن مصرع 62 شخصا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن موراليس ناشد المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الإنقاذ من أجل الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن ثوران البركان، الذى بدأ الأمس ويواصل إرسال الحمم التى يصل ارتفاعها إلى أكثر من 12 ألف قدم فوق سطح البحر.

وأشارت الشبكة إلى أن الآلاف من رجال الجيش والشرطة وقوات الإطفاء يعملون على مدار الساعة من أجل انتشال الجثث، وسط استمرار انطلاق الحمم المصحوبة بالأدخنة الكثيفة من البركان الذى يعتبر واحدا من أكثر البراكين النشطة فى أمريكا الوسطى.

وكانت قوات الإنقاذ قد قامت بإجلاء 3000 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان فى بلدة " الوتنانجو" إلى مواقع إيواء مؤقتة، فيما بلغ عدد المصابين - حتى الآن - نحو 20 شخصا ، حيث تتوقع السلطات المحلية ارتفاع عدد الضحايا.

الأهالى يحملون جثمان طفلة صغيرة
الأهالى يحملون جثمان طفلة صغيرة

 

الموكب الجنائزى
الموكب الجنائزى

 

أهالى جواتيمالا يشيعون ضحايا بركان فويجو بالورود
أهالى جواتيمالا يشيعون ضحايا بركان فويجو بالورود

 

بركان فويجو
بركان فويجو

 

تشييع الجثامين
تشييع الجثامين

 

تشييع ضحايا البركان
تشييع ضحايا البركان

 

جانب من تشييع الضحايا
جانب من تشييع الضحايا

 

حزن الأهالى
حزن الأهالى

 

ورود
ورود
 
دموع الأهالى على الضحايا
دموع الأهالى على الضحايا

 


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