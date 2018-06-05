شاهد.. تلفزيون اليابان ينتج فيلما عن الاعمال الخيرية لـ محمد صلاح بمسقط رأسه

كتب مصطفى عادل – محمد غنيم

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح تواجد وفد من التلفزيون ارسمي الياباني وذلك لعمل فيلم وثائقى عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها النجم المصرى محمد صلاح في مسقط رأسه بمحافظة الغربية

وقام وفد التلفزيون الياباني بزيارة المعهد الديني الذي تكفل النجم المصري محمد صلاح بإنشائه بتكلفة 12 مليون جنيه بالاضافة لزيارة وحدة الاسعاف والمطافى التى بدأ اللاعب فى إنشائها لخدمة أهالي قريته بالاضافة لزيارة الجمعية الخيرية التى قام اللاعب بتأسيسها لتقديم المساعدات المالية لأهالى قريته بتكلفة 60 ألف جنيه كمرتبات شهرية لفقراء قريته.



كما قام الوفد اليابانى بالتسجيل مع المهندس ماهر شتية عمدة قرية نجريج، بالإضافة لعدد كبير من أهالى القرية إلى جانب زيارة المدرسة التى نشأ فيها النجم المصرى والملعب الخماسى الذى قام اللاعب بإنشائه بمدرسته الابتدائية كرد من الجميل لطلاب مدرسته.

وأبدى الوفد اليابانى انبهاره بما يقدمه اللاعب المصري من خدمات خيرية لأهالى قريته مؤكدين أن الأعمال الخيرية التي تشهدها قرية اللاعب قد تكون واحدة من الأسرار الخفية وراء تألق اللاعب وتربعه على عرش الملاعب العالمية كواحد من افضل لاعبي كرة القدم علي مستوي العالم















































