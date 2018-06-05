video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. تلفزيون اليابان ينتج فيلما عن الاعمال الخيرية لـ محمد صلاح بمسقط رأسه

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:45 م
شاهد.. تلفزيون اليابان ينتج فيلما عن الاعمال الخيرية لـ محمد صلاح بمسقط رأسه جانب من تصوير الفيلم عن محمد صلاح
كتب مصطفى عادل – محمد غنيم
إضافة تعليق

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح تواجد وفد من التلفزيون ارسمي الياباني وذلك لعمل فيلم وثائقى عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها النجم المصرى محمد صلاح في مسقط رأسه بمحافظة الغربية

وقام وفد التلفزيون الياباني بزيارة المعهد الديني الذي تكفل النجم المصري محمد صلاح بإنشائه بتكلفة 12 مليون جنيه بالاضافة لزيارة وحدة الاسعاف والمطافى التى بدأ اللاعب فى إنشائها لخدمة أهالي قريته بالاضافة لزيارة الجمعية الخيرية التى قام اللاعب بتأسيسها لتقديم المساعدات المالية لأهالى قريته بتكلفة 60 ألف جنيه كمرتبات شهرية لفقراء قريته.


كما قام الوفد اليابانى بالتسجيل مع المهندس ماهر شتية عمدة قرية نجريج، بالإضافة لعدد كبير من أهالى القرية إلى جانب زيارة المدرسة التى نشأ فيها النجم المصرى والملعب الخماسى الذى قام اللاعب بإنشائه بمدرسته الابتدائية كرد من الجميل لطلاب مدرسته.

وأبدى الوفد اليابانى انبهاره بما يقدمه اللاعب المصري من خدمات خيرية لأهالى قريته مؤكدين أن الأعمال الخيرية التي تشهدها قرية اللاعب قد تكون واحدة من الأسرار الخفية وراء تألق اللاعب وتربعه على عرش الملاعب العالمية كواحد من افضل لاعبي كرة القدم علي مستوي العالم

 

محمد صلاح (1)
 

 

محمد صلاح (2)
 

 

محمد صلاح (3)
 

 

محمد صلاح (4)
 

 

محمد صلاح (5)
 

 

محمد صلاح (6)
 

 

محمد صلاح (7)
 

 

محمد صلاح (8)
 

 

محمد صلاح (9)
 

 

محمد صلاح (10)
 

 

محمد صلاح (11)
 

 

محمد صلاح (12)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. شبيه "محمد صلاح" العراقى: أتمنى مقابلة النجم المصرى

السفارة البريطانية تطلب موظفين يحملون "موهبة دنيا سمير غانم وشطارة محمد صلاح"

محمد صلاح: أقاتل للمشاركة أمام أوروجواى وأريد صنع مستقبل الكرة المصرية

كوبر: محمد صلاح يتعافى ويقترب من المباراة الأولى فى كأس العالم

حارس بلجيكا: كنت أتمنى مواجهة محمد صلاح مع الفراعنة

مصر بتدعى لـ محمد صلاح للحاق بكأس العالم.. فى كاريكاتير اليوم السابع

مدرب منتخب أوروجواي: علينا الحذر إذا شارك محمد صلاح أمامنا

محمد صلاح يساوى "ثلاثة أضعاف" قائمة المنتخب

منتخب مصر

محمد صلاح

الفرعون المصري

التلفزيون الياباني

فيلم تسجيلي عن محمد صلاح

محافظة الغربية

نجريج




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المهدى

عشان ولادهم

علشان يعلموا ولادهم ازاى محمد صلاح له دور فى مجتمعه ... مش كان المفروض احنا نعمل الكلام ده ... و يبقى فيه قدوه لولادنا ...بدل النماذج الضاله اللى بيشوفوها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة