سول: نراجع الاتفاقات بين الكوريتين استعدادا لاستئناف التعاون مع بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلن مسؤولون بوزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بدأت باتخاذ الاستعدادات القانونية من أجل الاستئناف المحتمل للتعاون الاقتصادى مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئولين قولهم إن الوزارة بدأت مراجعة الاتفاقيات الرئيسية بين الكوريتين بشأن التبادلات الاقتصادية بصورة تحمى حقوق الملكية للشركات الكورية الجنوبية وتعزز أمن مواطنها المقيمين فى الشمال.

وذكر المسؤولون أنه من خلال تلك المراجعة ستبحث الوزارة أيضا فى وسائل تسوية النزاع بين السلطات الشمالية والشركات الجنوبية وسترسم طريقا ملموسا لتحسينها.

وأوضح مسؤول فى الوزارة أن الاتفاقيات الحالية تتضمن بالفعل محتوى متعلق بتسوية النزاعات، لكن تم اكتشاف الكثير من الغموض والقصور فى تشغيل مجمع كايسونج الصناعى وذلك فى إشارة إلى المجمع الصناعى الكورى الجنوبى المغلق حاليا فى مدينة كايسونج الحدودية الشمالية.

وأضاف المسؤول "ستكون تنقيحاتنا للاتفاقيات جاهزة استعدادا لاستئناف التعاون الاقتصادى مع الشمال والمشاورات بشأن تعديل الاتفاقيات ذات الصلة".