سول تطلب من بيونج يانج منح حصانة لمسئوليها تحسبا من الاعتقال

سول (أ ش أ)

طالبت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية بمنح الحصانة لمسئوليها الذين سيتمركزون فى مكتب اتصال الذى اتفقت الكوريتان مؤخرا على إقامته فى مدينة كيسونج بكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر قولها إن الحكومة الجنوبية اقترحت مؤخرا أن يمنح الشمال الحصانة ضد الاعتقال والاحتجاز لموظفيها الذين سيتمركزون فى المكتب، وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت أيضا أن تضمن بيونج يانج سلامة المرور والاتصالات لموظفيها مع إعفائهم من فحص حقائبهم .

وكانت الكوريتان قد اتفقتا فى الأسبوع الماضى على فتح مكتب اتصال فى كيسونج فى أسرع وقت ممكن خلال المحادثات رفيعة المستوى لمناقشة تنفيذ الاتفاقات التى توصل إليها زعيما الكوريتين فى قمتى أبريل ومايو التاريخيتين.

وتخطط سول لتمركز مسئوليها فى مكتب اتصال للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة على مدار الساعة كجزء من الجهود لدعم التبادلات عبر الحدود، والتى من المرجح أن تزيد.