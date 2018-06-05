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سلطات المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:50 ص
سلطات المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية كلابش - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات مطار القاهرة الدولى، القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 278 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات. 

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمامالصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 278 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.

 

 


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