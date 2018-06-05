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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:33 م
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سقوط سباك أثناء بيع مشغولات ذهبية سرقها من شقة محاسب بمنطقة الصاغة بالجمالية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:30 م
سقوط سباك أثناء بيع مشغولات ذهبية سرقها من شقة محاسب بمنطقة الصاغة بالجمالية المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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القى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "وحيد ح ج" 35 سنة، سباك، والسابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص "، اثناء بيعه مشغولات ذهبية لأحد اصحاب المحال بمنطقة الصاغة بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 ومن خلال الفحص تم ضبطه وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن كولية ذهب، وبمناقشته اعترف بسرقته من داخل مسكن "محمد ا م" 26 سنة، محاسب، بأسلوب "كسر باب الشقة "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق

 


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