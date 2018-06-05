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سفيرة مصر بقبرص تبحث مع مسئولة أممية المشاركة المصرية الفعالة فى حفظ السلام

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:31 م
سفيرة مصر بقبرص تبحث مع مسئولة أممية المشاركة المصرية الفعالة فى حفظ السلام سفيرة مصر لدى قبرص خلال لقاء الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة
كتب : أحمد جمعة
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زارت مى طه خليل، سفيرة مصر لدى قبرص، مقر بعثة الأمم المتحدة فى العاصمة نيقوسيا، حيث التقت إليزابيث سبيهار، الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام UNFICYP فى قبرص. 

السفيره المصريه فى قبرص

السفيره المصريه فى قبرص

ووفقا لأعراف الأمم المتحدة عند استقبال السفراء الجدد لأول مرة، استعرضت السفيرة حرس الشرف لبعثة الأمم المتحدة، والتقاط الصور التذكارية، والتوقيع فى دفتر زيارات كبار المسئولين.

سفيره مصر فى قبرص

سفيرة مصر فى قبرص

واستعرضت السفيرة المصرية تطور العلاقات المصرية القبرصية، كما قدمت شرحا وافيا للتطورات الأخيرة وأهم القضايا التى تهم مصر وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وكذلك التداعيات الإيجابية للتعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص وريادة مصر فيه بين دول المنطقة. 

سفير مصر فى قبرص

سفير مصر فى قبرص

كما أبرزت السفيرة الدور المصرى فى مجال العلاقات متعددة الأطراف والتعاون مع الأمم المتحدة فى مجال عمليات حفظ السلام، والمشاركة المصرية الفعالة فى تطوير منظومة حفظ السلام.

 

​ومن ناحيتها، أبرزت الممثلة الخاصة للسكرتير العام دور البعثة الأممية فى حفظ السلام فى الجزيرة ودورها فى تسوية النزاع بين شطرى الجزيرة التى تحتل تركيا الجزء الشمالى منها منذ سبعينات القرن الماضى. 

 

كما أشارت إلى أهم الجهود التى تبذل حاليا لاستئناف المفاوضات بعد فشل آخر جولة عقدت فى سويسرا فى صيف 2017.

 

​هذا، وتعد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى قبرص، واحدة من أقدم بعثات حفظ السلام التى تمارس عملها، حيث بدأت فى عام 1964، بهدف منع تجدد الأعمال القتالية بين أبناء الجزيرة من القبارصة اليونانيين والأتراك، وكذلك حفظ الأمن والنظام العام فى المنطقة العازلة وما حولها.


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