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سعفان": إجراء انتخابات "كهرباء وسط الدلتا" في موعدها وتجهيز مكان بديل للاقتراع

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:44 م
سعفان": إجراء انتخابات "كهرباء وسط الدلتا" في موعدها وتجهيز مكان بديل للاقتراع محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية، أحمد القللى بتجهيز مكان بديل لإجراء انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بكهرباء وسط الدلتا في مرحلتها الثالثة ، بدلا من المكان الذي كان مخصصا من قبل بقاعة كريستال بنادي العاملين بالشركة، وحدث به حريق هائل أدي إلي التهام محتويات القاعة بالكامل  في منتصف ليله أمس .

وتلقي الوزير تقريرا عاجلا  اليوم الثلاثاء من "القللي"، أكد فيه أن المديرية استطاعت في أقل من 3 ساعات من توفير مكان بديل لإجراء الانتخابات  في سهولة ويسر في موعدها في الساعة الثامنة من صباح اليوم .

وقال مدير المديرية : إنه من المحتمل أن يكون الحريق قد وقع بفعل فاعل لتعطيل العملية الانتخابية، ولكن استطعنا أن نثيث أن العاملين بالقوي العاملة علي مستوي المسئولية، حيث تم تجهير، المكان الجديد علي الفور تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية أشرف حسن، فضلا عن تجهيز 10 صناديق جديدة بدلا من الصناديق التي احترقت تماما من الحريق ، وتم نقلهم بسيارة المديرية بقيادة السائق إبراهيم عبد اللطيف .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فور العلم بالحريق من إدارة السلامة والصحة المهنية، برئاسة أحمد محجوب مدير إدارة السلامة بالمديرية للوقوف عن أسباب الحادث من الناحية الفنية .


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وصناديق انتخابات

كهرباء وسط الدلتا




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