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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-6-2018 وتباين العملة الاوروبية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:53 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-6-2018 وتباين العملة الاوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، حيث اختلف سعر الشراء والبيع للعملة بين الارتفاع والانخفاض من بنك لآخر، مسجلا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.79 جنيه للشراء، و 20.95 جنيها للبيع.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات يوم الثلاثاء، والتى جائت كالتالى..

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.85 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.79 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.79 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.83 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.84 جنيه للشراء

21.00 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.82 جنيه للشراء

20.98 جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

الحكومة: بدء إجراءات تنفيذ تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية بـ360 مليون يورو

 

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار نهج الحكومة باقتحام المشاكل المتراكمة فى مجال النقل بالمدن الكبرى، عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء امس الإثنين، اجتماعاً لمراجعة الإجراءات التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية أحد أهم مرافق النقل فى مدينة الثغر.

 

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 360 مليون يورو على أن يتم الانتهاء من تنفيذه فى مطلع عام ٢٠٢٢ ( مدة التنفيذ ٣ سنوات)، ويستهدف المشروع أن يبلغ متوسط عدد ركابه خلال اليوم ما بين ٢٥٠ و ٣٠٠ ألف راكب.

 


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