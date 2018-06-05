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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:11 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها العملة السعودية على مدار تعاملات الأسبوعيين الماضيين.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها،  وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى الآن، فى آخر تحديثات له.

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

البنوك العامة تدبر الريالات السعودية لتغطية نفقات شركات السياحة الخاصة بالحج

 

عقد اجتماع بين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وممثلى وزارة السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام، وذلك تيسيرا على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة.

     

وأعلنت البنوك الثلاثة، فى بيان مشترك، استعدادها لتلبية احتياجات جميع الحجاج من الريالات السعودية شريطة تقديم مستندات الحج التي تشمل جواز سفر سارى وتأشيرة السفر وحجز تذكرة الطيران.

 


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