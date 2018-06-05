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سائق الموظف الخاص وراء مغافلته وسرقة ألماظ ومشغولات ذهبية وأموال بالتجمع ودفنها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:40 م
سائق الموظف الخاص وراء مغافلته وسرقة ألماظ ومشغولات ذهبية وأموال بالتجمع ودفنها المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مجوهرات ألماس ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة موظف بالتجمع، والذى تبين أن السائق الخاص بالموظف وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه واعترف بدفن المسروقات بقطعة ارض لإخفائها، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "احمد م ا" 54 سنة، موظف، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 4 حلق ، 3 انسيال , سلسلة ، 2 دبلة ، 3 خاتم , دبلة ألماظ، 6 خاتم ألماظ ) ، مبلغ 19.950 جنيه، دفتر شيكات باسم زوجته  "مريم ف" ، 2 هاتف محمول ، راوتر، تابللت ، 10 ساعة يد رجالي ماركات مختلفة، من داخل الشقة سكنه.

 

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "احمد م ب" 26 سنة، سائق طرف المجنى عليه، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، والمقضي فيها بالحبس شهرين.

 

وعلى الفور تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بإسلوب " المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمكان إخفائها داخل جوال مدفون بقطعة أرض بجوار سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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