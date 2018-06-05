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رغم تعنت الدوحة وموقفها السلبى.. السعودية ترحب بقدوم القطريين لأداء العمرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:12 ص
رغم تعنت الدوحة وموقفها السلبى.. السعودية ترحب بقدوم القطريين لأداء العمرة مناسك العمرة
وكالات الأنباء
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جدّدت وزارة الحج والعمرة، ترحيبها بقدوم القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ويأتى ذلك نظراً للموقف السلبى للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين فى قطر من أداء مناسك الحج والعمرة.

وقالت الوزارة: فيما يتعلق بقدوم المقيمين من قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم فى موقع الوزارة الإلكترونى، واستكمال اجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التى تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

وتابعت: يكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ.

وأكّدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التى توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوّار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسّد الدور الريادى الذى تتشرّف به فى رعاية ضيوف الرحمن.

وكانت الوزارة قد أكّدت تمكّن نحو 7 ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة فى يسر وطمأنينة وأمان وفى أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة، حيث سخّرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الإمكانات المادية كافة، لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم، طيلة فترة وجودهم.


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