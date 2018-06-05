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رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنتجاوز الظروف الحالية بالاحتكام للعقل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:42 م
رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنتجاوز الظروف الحالية بالاحتكام للعقل الجيش الأردنى
كتبت آمال رسلان
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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، إن الأحداث التى تجرى الآن على الساحة الأردنية أكدت القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثانى القائد الأعلى فى وقوفه مع المواطن والدور المطلوب من الجميع فى حماية الوطن وممتلكاته.

 

وأكد فريحات - فى تصريحات نقلتها وكالة عمون الإخبارية - على أهمية تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه أن ينغص على الأردنيين نعمة الأمن والأمان التى ينعم به، مضيفا أن الأردن القادر بوعى أبنائه المخلصين على تجاوز كل هذه الظروف بالاحتكام إلى العقل والحكمة والتعبير الحضارى عن الرأى والرأى الآخر، وتغليب لغة الحوار دون الخروج على ثوابت الدولة الأردنية لأى كان وتحت اى ذريعة أو حجة.

 

وكان الأردن قد شهد سلسة احتجاجات شعبية رفضا لقانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار أدى إلى استقالة حكومة هانى الملقى، وتكليف الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى لدكتور عمر الرزاز رئيسا للحكومة الجديدة.


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