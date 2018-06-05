رئيس امتحانات الثانوية: مزاعم تسريب أسئلة الاقتصاد غير صحيحة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى وزعم تلك الصفحات تسريب امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، والذى يبدأ بعد قليل غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه على الطلاب التركيز، وعدم الانسياق وراء أى شائعات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالأسئلة، مؤكدا أن الأسئلة مؤمنة بالكامل.

وشدد رئيس الامتحانات، على ضرورة التفرقة بين خروج الأسئلة قبل بدء اللجنة فى التاسعة صباحا، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، وخروجها بعد بدء اللجنة وهذا يعد من قبيل الغش الكترونى فقط والوزارة تتصدى له بقوة وحسم.