رئيس امتحانات الثانوية: مزاعم تسريب أسئلة الاقتصاد غير صحيحة

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونى وزعم تلك الصفحات تسريب امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، والذى يبدأ بعد قليل غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه على الطلاب التركيز، وعدم الانسياق وراء أى شائعات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالأسئلة، مؤكدا أن الأسئلة مؤمنة بالكامل.
وشدد رئيس الامتحانات، على ضرورة التفرقة بين خروج الأسئلة قبل بدء اللجنة فى التاسعة صباحا، وهو أمر غير وارد على الإطلاق، وخروجها بعد بدء اللجنة وهذا يعد من قبيل الغش الكترونى فقط والوزارة تتصدى له بقوة وحسم.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546
طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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