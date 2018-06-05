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رئيس الإنجيلية للمفتي: تربطنا صداقة حقيقية وخاصة ونشعر أننا عائلة واحدة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:52 ص
رئيس الإنجيلية للمفتي: تربطنا صداقة حقيقية وخاصة ونشعر أننا عائلة واحدة المفتي خلال لقائه برئيس الطائفة الانجيلية
سارة علام
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هنَّأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء، بمقر دار الإفتاء المصرية.

وقال زكي خلال اللقاء: "يحتاج مجتمعنا بصورة ملحة إلى دعم مؤسسات الدولة لنشر ثقافة المواطنة التي تساعد على خلق البيئة الطاردة لأفكار التطرف والتعصب والكراهية"، مؤكدًا "أن دار الإفتاء هي إحدى هذه المؤسسات التي تضطلع بهذا الدور الهام في نشر نور التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر"، مشددًا على "ضرورة التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب والتطرف والعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة بين الناس أكثر من أي وقت مضى".

 

 

 


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