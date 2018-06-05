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ديلى ميل: الحكم على مصرى بالمملكة المتحدة بالسجن 14 عاما بتهمة الاغتصاب

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:28 م
ديلى ميل: الحكم على مصرى بالمملكة المتحدة بالسجن 14 عاما بتهمة الاغتصاب محمد أمين - مصرى محكوم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الاغتصاب
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ديلى ميل" أن محكمة بريطانية حكمت على مصرى طالب للجوء بالسجن 14 عاما بسبب اغتصابه لشابة أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ18 عاما 2015.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد أمين، 39 سنة، تتبع الفتاة بعد أن رآها تغادر ملهى ليلى فى كارديف وهى ثملة، ثم أخذها إلى منزله حيث اغتصبها رغم أنها رفضت ممارسة علاقة معه.

 

ورغم نفى أمين للتهم المنسوبة إليه وأن ممارسة الجنس كانت توافقية، إلا أن هيئة الحلفاء فى محكمة "كارديف" وجدته مذنبا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أمين هرب إلى أيرلندا، ولكن تم إرجاعه للخضوع للعدالة، وأمر القاضى بترحيل أمين إلى مصر بعد سجنه.

 

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الفتاة كانت "مخمورة للغاية" حتى توافق على ممارسة الجنس، وما كان من أمين إلا أن يستغل "وضعها".

 


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