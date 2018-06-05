حفيد البنا يعترف أمام المحققين بإقامة علاقة جنسية بالتراضى مع إحدى ضحاياه

أ ف ب

اعترف حفيد حسن البنا بإقامة علاقة جنسية بالتراضى مع إحدى ضحاياه، حيث رفض قضاة التحقيق الفرنسيون الثلاثاء، اثر استجوابهم طارق رمضان الموقوف بتهمة اغتصاب امرأتين، اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة بعدما أكد للمحققين أنه والمدعية عليه جمعتهما علاقة جنسية بالتراضى، كما افاد وكيل الدفاع عنه.

وقال المحامى ايمانويل مارسينيى إن "القضاة اعتبروا إثر شروحات رمضان والوثائق التى أمكن تزويدهم بها أنه ليس هناك مجال لتوجيه الاتهام إلى رمضان فى ما يتعلق بمنية"، فى إشارة الى المرأة الثالثة التى تتهمه باغتصابها تسع مرات بين العامين 2013 و2014.

رمضان (55 عاما) موقوف فى مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللوحى، وهو ينفى نفيا قاطعا تهم الاغتصاب الموجهة إليه.