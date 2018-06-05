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حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج 450 جرام هيروين فى المعصرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:47 م
حبس 3 عاطلين حاولوا ترويج 450 جرام هيروين فى المعصرة هيروين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بإشراف المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، تفيد قيام كلا من :"ع.ح" 68 سنة عاطل، "م.ص" 55 سنة عاطل، و"ح.ا" 56 سنة عاطل، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وعٌثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جراما، ومبلغ مالى 12 ألف جنيه و5 هواتف محمولة وميزان حساس.

 

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لاستخدامه فى وزن الكميات قبل بيعها.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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