حبس مدرس 4 أيام بتهمة قتل طليقته فى دار السلام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل طليقته بعد طعنها بسلاح أبيض "سكين".

وكان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام تلقوا بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفاة بعقار بالمنطقة، وبالانتقال عثر على جثة "ا.م" 47 سنة، مدرسة، توفت إثر إصابتها بجرح طعنى نافذ من الناحية اليسرى بالبطن، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

ومن خلال الفحص تبين أن المجنى عليها اعتادت التردد على الشقة محل الواقعة سكن طليقها "م.ح" 53 سنة، مدرس، وفى يوم الواقعة وأثناء تواجدها بصحبته لإعداد الطعام وحال محاولتها الانصراف رفض ذلك، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من مطبخ الشقة، محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.