حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل شاب بالحوامدية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شاب بالحوامدية، بتسديد طعنة نافذة له بواسطة سلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم طلب من المجنى عليه عدم التوقف أمام منزله بصحبة أصدقائه، ثم تشاجر معه لرفضه الانصراف.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بطعنة نافذة أنهت حياته بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

كشفت التحريات، أن المجنى عليه كان يتوقف بصحبة أصدقائه أمام منزل المتهم، وعندما طلب منه الجانى الانصراف رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية أشهر خلالها المتهم سلاح أبيض وطعنه به مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.