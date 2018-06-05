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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:57 ص
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور،  كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها.

أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بشارع ناهيا فى بولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 270 قرصا مخدرا، من عقار الترامادول، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف أنه اعتاد تروبج المواد المخدرة على عملائه بشارع ناهيا، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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