video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام فى اتهامه بحيازة ربع كيلو حشيش فى البساتين

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:05 م
حبس عاطل 4 أيام فى اتهامه بحيازة ربع كيلو حشيش فى البساتين حشيش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والعثور بحوزته على ربع كيلو من مخدر الحشيش.

 

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، تفيد قيام "ا.م" 27 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وباستصدار إذن من النيابة وتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهم فى شارع النصر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 طرب حشيش وزنت ربع كيلو.

 

وبمواجهته أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطل

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

مخدرات

حشيش

البساتين




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة