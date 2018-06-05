حبس عاطل 4 أيام فى اتهامه بحيازة ربع كيلو حشيش فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والعثور بحوزته على ربع كيلو من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، تفيد قيام "ا.م" 27 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وباستصدار إذن من النيابة وتكثيف الإجراءات تم القبض على المتهم فى شارع النصر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 طرب حشيش وزنت ربع كيلو.

وبمواجهته أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.