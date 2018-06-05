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جيهان السادات: الرئيس الراحل كتب رواية رومانسية سأنشرها وأرباحها لـ"تحيا مصر"

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:05 م
جيهان السادات: الرئيس الراحل كتب رواية رومانسية سأنشرها وأرباحها لـ"تحيا مصر" جيهان السادات
كتب أيمن رمضان
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قالت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الراحل كتب رواية رومانسية خلال حياته ولم يتم الإفصاح عنها، مشيرة إلى أنها ستعمل على نشرها خلال الفترة المقبلة على أن تخصص عوائدها إلى صندوق تحيا مصر.

 

وأضافت قرينة الرئيس السادات، فى تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس محمد أنور السادات كان يملى عليها هذه الرواية وهى تكتبها، وتابعت:"أنا محتفظة بيها إلى الآن وسأنشرها وأوجه عوائدها لتحيا مصر".

 

وأكدت جيهان السادات، أنها متحيزة إلى صندوق "تحيا مصر"، نظراً للخدمات الكبيرة التى يقدمها للدولة المصرية والمواطنين".


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