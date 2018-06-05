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تنفيذ 862 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:06 م
تنفيذ 862 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا منها 673حكمًا جزئيا  و 173 حكم غرامات، 3هاربين من أحكام جنائية و14 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 16900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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