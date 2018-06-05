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تقرير للحكومة العراقية يتحدث عن انتهاكات خطيرة بالانتخابات الأخيرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:41 م
تقرير للحكومة العراقية يتحدث عن انتهاكات خطيرة بالانتخابات الأخيرة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب أيمن رمضان
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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، إن التقرير المقدم للحكومة يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التى جرت فى مخيمات النازحين والخارج، و يطالب بإعادة فرز 5 %من الأصوات يدويا.

وأضاف "العبادى"، خلال كلمة منذ قليل، أن تقرير الحكومة العراقية يوصى بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين ويتحدث عن انتهاكات جسيمة شهدتها الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة، وتابع:"بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق".

وفى سياق آخر طالب رئيس الوزراء العراقى، تركيا باحترام سيادة العراق خلال حربها ضد حزب العمال الكردستانى.

 

 

 


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