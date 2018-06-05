تقرير للحكومة العراقية يتحدث عن انتهاكات خطيرة بالانتخابات الأخيرة

كتب أيمن رمضان

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، إن التقرير المقدم للحكومة يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التى جرت فى مخيمات النازحين والخارج، و يطالب بإعادة فرز 5 %من الأصوات يدويا.

وأضاف "العبادى"، خلال كلمة منذ قليل، أن تقرير الحكومة العراقية يوصى بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين ويتحدث عن انتهاكات جسيمة شهدتها الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة، وتابع:"بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق".

وفى سياق آخر طالب رئيس الوزراء العراقى، تركيا باحترام سيادة العراق خلال حربها ضد حزب العمال الكردستانى.