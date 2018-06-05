تعليم المنوفية: ننتظر قرار الوزارة بشأن الطالب المتسبب بتسريب "العربى"

المنوفية – محمود شاكر

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنهم فى انتظار ورود قرار وزارة التربية والتعليم، بخصوص الطالب المتسبب فى تسريب امتحان مادة اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، فى اول أيام الامتحانات والذى تم التحقيق معه بسببها .

وأضافت المصادر، أنه تم التحقيق مع الطالب بالمدرسة التى شهدت الواقعة للاستشهاد بما فيها من طلاب ومراقبين وملاحظين، وتم إرسال التقرير كاملا إلى وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ القرار تجاه الطالب، ومن ثم إرسالة إلى المديرية حتى يتثنى تنفيذه .

وأكدت المصادر أن الطالب " م ا ع " والذى قام بتسريب مادة اللغة العربية بعد تصويرها، باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بشبين الكوم، تم التحقيق معه بما نسب إليه من تهم من خلال لجنة مكبرة من المديرية، وتم إرسال التقرير بكامل التفاصيل حول الواقعة، واعترافات الطالب بما تم وشهادة زملاؤة باللجنة والمراقبين والملاحظين، وفى انتظار القرار له .

من جانبه، أكد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم استبعاد رئيس اللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بشبين الكوم حتى نهاية الامتحانات لتقصيره فى عمله، عقب التأكد من قيام الطالب " م ا ع " والمتسبب فى نشر صور امتحان مادة اللغة العربية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.