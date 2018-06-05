تعليم الجيزة: الاقتصاد والإحصاء مروا بسلام ومستعدون لباقى الامتحانات

كتب إبراهيم سالم

قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنها تابعت سير عملية الامتحانات بمادة الإحصاء من غرفة العمليات التي شكلتها المديرية، مشيرة إلى أنه الامتحان الخاص بمادة الاقتصاد لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوي من الامتحان، حيث أضفت المادة البسمة على الطلاب وأولياء الأمور نظرا لسهولة المادة.

وأكدت "إبراهيم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إصدار تقرير عن سير العملية وإرساله للمحافظة ووزارة التربية والتعليم كإجراء يومى عقب كل امتحان للثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.