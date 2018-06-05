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تعرف على مصير عاطلين سرقا صندوق تبرعات فى مسجد بشبرا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 ص
تعرف على مصير عاطلين سرقا صندوق تبرعات فى مسجد بشبرا سرقة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة شبرا بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة أموال تبرعات مسجد، كما كلفت النيابة المباحث بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهمين.

 البداية بتمكن رجال مباحث قسم شرطة شبرا، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بشارع المستشفى، من ضبط كل من "أشرف ح س" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها "مخدرات"، و"عبد الكريم م ع" 20 سنة، عاطل، عقب قيامهما بسرقة مبلغ 300 جنيه من داخل صندوق تبرعات "خارج مسجد" بالمنطقة بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المسئول عن المسجد "علاء م ع" 38 سنة، إمام وخطيب المسجد، اتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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