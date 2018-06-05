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بمناسبة اليوم العالمى للبيئة..

تعرف على حجم انبعاثات الكربون وتكلفتها على الاقتصاد القومى خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:08 ص
تعرف على حجم انبعاثات الكربون وتكلفتها على الاقتصاد القومى خلال 10 سنوات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تزيد انباعاثات ثانى أكسيد الكربون كلما ارتفع الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبالفعل هو ما شهدته الـ 10 أعوام الماضية على مدار الفترة من 2006 -2016، حيث سجل عام 2006 "بداية الفترة المشار إليها" استهلاك 53 مليون طن من البترول والغاز الطبيعى، نتج عنها 148.5 مليون طن انباعاثات لثانى أكسيد الكربون.
 
وظلت الكميات فى ارتفاع مستمر كل عام عن العام السابق له، حتى بلغت عام 2016 نحو 76.1 مليون طن، نتج عنها 206.2 مليون طن انباعاثات كربون، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
تنتج انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بسبب الأنشطة البشرية، وعلى رأسها توليد واستهلاك الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعى، واستخدام منتجات النفط فى المواصلات والطيران وركوب السيارات، ولتلك الانباعاثات الكثير من الأضرار سواء على الإنسان أو البيئة أو البحار والكائنات البحرية التى تعيش بها.
 
وبمناسبة اليوم العالمى للبيئة، والذى يحتفل به 5 يونيو من كل عام، منذ عام 1972، ننشر حجم انباعاثات ثانى أكسيد الكربون خلال 10 أعوام فى الفترة من 2006- 2016، وتكلفة ذلك على الاقتصاد القومى، حيث تقدر التكلفة بقيمة 80 دولار للطن الواحد، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
يعد اليوم العالمى للبيئة، مناسبة يحتفل بها الآلاف من المجتمعات فى جميع أنحاء العالم سنوياً يوم 5 يونيو، ومنذ بداية الاحتفال بيوم البيئة العالمى عام 1972، نمى هذا اليوم ليصبح منصة عالمية للتوعية العامة بأهمية الحفاظ على البيئة
 

انباعاثات ثانى أكسيد الكربون خلال 10 أعوام "2006-2016" وتكلفتها على الاقتصاد القومى

 

- عام 2006- 2007

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 53 مليون طن، نتج عنها 148.5 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 11.880 مليار دولار.
 
 

- عام 2007- 2008

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 60 مليون طن، نتج عنها 159 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 12.720 مليار دولار.
 
 

- عام 2008- 2009

 
 بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 63 مليون طن، نتج عنها 166.7 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 13.336 مليار دولار.
 
 

- عام 2009- 2010

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 67 مليون طن، نتج عنها 177 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 14.160 مليار دولار.
 
 

- عام 2010- 2011

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 68 مليون طن، نتج عنها 182 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 14.560 مليار دولار.
 
 

- عام 2011- 2012

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 72 مليون طن، نتج عنها 192 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 15.360 مليار دولار.
 
 

- عام 2012- 2013

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 73 مليون طن، نتج عنها 197 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 15.760 مليار دولار.
 
 

- عام 2013- 2014

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 73 مليون طن، نتج عنها 197مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 15.760 مليار دولار.
 
 

- عام 2014- 2015

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 73 مليون طن، نتج عنها 201.3 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 16.104 مليار دولار.
 
 

- عام 2015- 2016

 
بلغت الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 76.130 مليون طن، نتج عنها 206.2 مليون طن انباعاثات ثانى أكسيد الكربون، فيما بلغت تكلفة تأثيرات تلك الانباعاثات البيئية على الاقتصاد القومى فى هذا العام 16.496 مليار دولار.
 
 
 
 
 

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