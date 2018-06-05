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تعرف على ترتيب مصر فى 12 مؤشرا عالميا.. أبرزها مؤشر كفاءة سوق العمل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على ترتيب مصر فى 12 مؤشرا عالميا.. أبرزها مؤشر كفاءة سوق العمل مؤشر
كتبت- هبة حسام
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حصدت مصر العديد من المراكز والمراتب فى مؤشرات دولية متنوعة خلال العامين 2016-2017 و 2017-2018.
 
 ووفقا لرصد مجمع لأبرز تلك المؤشرات الدولية من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال العامين الأخيرين، ننشر ترتيب مصر فى 12 مؤشر دولى للعام 2016- 2017 وعام 2017- 2018.
 
 

1- مؤشر التنافسية العالمى

 
تأتى مصر فى الترتيب 100 دوليا  بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2017- 2018.
 
 

2- مؤشر عوامل الابتكار والتطور 

 
تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين  138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

3- مؤشر تحقيق المتطلبات الاساسية من الصحة والتعليم الأساسى 

 
حصدت مصر المركز 89 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016-2017.
 
 

4- مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية 

 
تأتى مصر فى الترتيب 96 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

5- مؤشر التعليم العالى والتدريب

 
تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

6- مؤشر كفاءة سوق العمل 

 
تأتى مصر فى الترتيب 135 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

7- مؤشر كفاءة سوق السلع

 
تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

8- مؤشر تطوير الأسواق المالية 

 
تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 144 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

9- مؤشر الاستعداد التكنولوجى

 
تأتى مصر فى الترتيب 99 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

10- مؤشر حجم الأسواق 

 
تأتى مصر فى الترتيب 25 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

11- مؤشر تطوير الأعمال 

 
تأتى مصر فى الترتيب 85 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 

12- مؤشر الابتكار

 
تأتى مصر فى الترتيب 122 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
 
 
 
 
 

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