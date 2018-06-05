تعرف على ترتيب مصر فى 12 مؤشرا عالميا.. أبرزها مؤشر كفاءة سوق العمل

كتبت- هبة حسام

حصدت مصر العديد من المراكز والمراتب فى مؤشرات دولية متنوعة خلال العامين 2016-2017 و 2017-2018.

ووفقا لرصد مجمع لأبرز تلك المؤشرات الدولية من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال العامين الأخيرين، ننشر ترتيب مصر فى 12 مؤشر دولى للعام 2016- 2017 وعام 2017- 2018.

1- مؤشر التنافسية العالمى

تأتى مصر فى الترتيب 100 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2017- 2018.

2- مؤشر عوامل الابتكار والتطور

تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

3- مؤشر تحقيق المتطلبات الاساسية من الصحة والتعليم الأساسى

حصدت مصر المركز 89 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016-2017.

4- مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية

تأتى مصر فى الترتيب 96 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

5- مؤشر التعليم العالى والتدريب

تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

6- مؤشر كفاءة سوق العمل

تأتى مصر فى الترتيب 135 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

7- مؤشر كفاءة سوق السلع

تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

8- مؤشر تطوير الأسواق المالية

تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 144 دولة خلال عام 2016- 2017.

9- مؤشر الاستعداد التكنولوجى

تأتى مصر فى الترتيب 99 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

10- مؤشر حجم الأسواق

تأتى مصر فى الترتيب 25 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

11- مؤشر تطوير الأعمال

تأتى مصر فى الترتيب 85 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.

12- مؤشر الابتكار

تأتى مصر فى الترتيب 122 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.