تعرف على ترتيب مصر فى 12 مؤشرا عالميا.. أبرزها مؤشر كفاءة سوق العمل

حصدت مصر العديد من المراكز والمراتب فى مؤشرات دولية متنوعة خلال العامين 2016-2017 و 2017-2018.
ووفقا لرصد مجمع لأبرز تلك المؤشرات الدولية من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال العامين الأخيرين، ننشر ترتيب مصر فى 12 مؤشر دولى للعام 2016- 2017 وعام 2017- 2018.
1- مؤشر التنافسية العالمى
تأتى مصر فى الترتيب 100 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2017- 2018.
2- مؤشر عوامل الابتكار والتطور
تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
3- مؤشر تحقيق المتطلبات الاساسية من الصحة والتعليم الأساسى
حصدت مصر المركز 89 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016-2017.
4- مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية
تأتى مصر فى الترتيب 96 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
5- مؤشر التعليم العالى والتدريب
تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
6- مؤشر كفاءة سوق العمل
تأتى مصر فى الترتيب 135 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
7- مؤشر كفاءة سوق السلع
تأتى مصر فى الترتيب 112 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
8- مؤشر تطوير الأسواق المالية
تأتى مصر فى الترتيب 111 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 144 دولة خلال عام 2016- 2017.
9- مؤشر الاستعداد التكنولوجى
تأتى مصر فى الترتيب 99 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
10- مؤشر حجم الأسواق
تأتى مصر فى الترتيب 25 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
11- مؤشر تطوير الأعمال
تأتى مصر فى الترتيب 85 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
12- مؤشر الابتكار
تأتى مصر فى الترتيب 122 دوليا بهذا المؤشر العالمى من بين 138 دولة خلال عام 2016- 2017.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة