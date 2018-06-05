ترامب يقرر عدم لقاء أبطال "سوبر باول" بسبب معركة الوقوف للنشيد الوطنى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألغى دعوة فريق فيلادليفيا إيجلز الفائز ببطولة "سوبر باول" الأمريكية لزيارة البيت الأبيض، فى ظل الجدل حول الوقوف للنشيد الوطنى، ليفتح بذلك بابا جديدا فى حربه الثقافية على للاعبى دورى كرة القدم الأمريكية.

وقبل أقل من 24 ساعة من وصول اللاعبين إلى الحديقة الوردية بالبيت الأبيض، قال ترامب إنه سيظهر فقط مع مشجعى الفريق ومع جوقة البحرية والجيش الأمريكى، وسيتم عزف النشيد بصوت عال وبفخر.

ويأتى القرار بعد أن قال بعض لاعبى فريق الإيجلز إنهم لن يشاركوا فى الاحتفال احتجاجا على الرئيس وعلى خطابه، وفى المواسم الأخيرة، بدأ بعض لاعبى دورى كرة القدم الأمريكية وعلى رأسهم كولين كابيرنيك فى الجثو على ركبتهم أثناء عزف النشيد الوطنى احتجاجا على وحشية الشرطة. وهاجم ترامب مرارا هؤلاء اللاعبين، وتحول الجدل إلى معركة سياسية رأى الرئيس الأمريكى أنها مفيدة لموقفه مع المؤيدين.

وقال ترامب فى بيان أصدرته السكرتيرة الصحفية إنهم، أى اللاعبين، يختلفون مع رئيسهم لأنه يصر على أن يقفوا بفخر للنشيد الوطنى، ويضعون يدهم على قلوبهم تكريما للرجال والنساء العظماء بجيشنا ولشعب بلادنا.