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تحرير 1396مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:22 ص
تحرير 1396مخالفة مرورية وفحص 10سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي
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شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 1396مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير 81 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 148مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، و ضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 1008مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما أسفرت الحملة عن فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

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