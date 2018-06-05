video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 4 أعضاء بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:03 م
تجديد حبس 4 أعضاء بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى جماهير التراس الأهلى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أربعة أعضاء ألتراس أهلاوى، 15 يومًا على خلفية التحقيقات فى اتهامهم بأحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

 

 ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد ألتراس أهلاوي.. "وايت نايتس" تحرق العلم الأبيض وتعلن حل الرابطة.. قيادات المجموعة يؤكدون احترامهم للدولة المصرية.. والانتهاء من أعمال التخريب يمهد الطريق لعودة الجماهير في الموسم الجديد

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

أمن الدولة

التراس أهلاوي

التراس الاهلى

تجديد حبس

الاهلى ومونانا




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة