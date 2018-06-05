تجديد حبس 4 أعضاء بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أربعة أعضاء ألتراس أهلاوى، 15 يومًا على خلفية التحقيقات فى اتهامهم بأحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.