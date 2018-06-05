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تاخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:53 ص
تاخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة ، أن رحلة الخطوط الكويتيه المتجهة إلى الكويت  تأخرت عن موعد إقلاعها  لمدة ساعتين ونصف إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت 3 ساعات بسبب أعمال صيانة لمحرك الطائرة .

وأضافت المصادر أن رحلتى الخطوط نسما ١٢٠ ، ١١٠ تأخرت عن موعد إقلاعهما ، كما المقرر بجدول التشغيل لمدة ساعتين وذلك بسبب ظروف التشغيل.


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