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تاجر يتهم شقيق زوجته بضربه لخلافات على أرض فى الشرقية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:06 ص
تاجر يتهم شقيق زوجته بضربه لخلافات على أرض فى الشرقية التاجر بعد ضربه
الشرقية-فتحية الديب
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قام تاجر بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، باتهام شقيق زوجته بالتعدى عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح، محدثا بهما إصابات وكدمات، بسبب خلافات على قطعة أرض، وألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص وتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات من قبل النيابة العامة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "حسن ع " تاجر، يتهم فيه " أمين م م " مزارع شقيق زوجته، بالتعدى عليه بالضرب المبرح بمساعدة ابنيه "محمد وأحمد" وإصابته وزوجته بكدمات وجروح، بسبب الخلاف على قطعة أرض محل نزاع بينهما بقرية المشاعلة مركز أبوكبير، والتسبب فى حدوث تلفيات فى جرار زراعى كان متواجد فى الأرض، وتم القبض على 5 من طرفى المشاجرة، وبالعرض على نيابة أبوكبير قررت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات.
 
 

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