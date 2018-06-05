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تأجيل محاكمة مسئولين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون جنيه لـ6 سبتمبر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:42 م
تأجيل محاكمة مسئولين بشركة سمارت لاستيلائهم على 60 مليون جنيه لـ6 سبتمبر جنايات الجيزة
كتب أحمد إسماعيل
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أجلت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم، لجلسة 6 سبتمبر .

 

صدر القرار بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وسكرتارية صلاح مصطفى.

 

وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.

 

وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.


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