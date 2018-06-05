تأجيل إعادة محاكمة 13 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لـ10 يونيو

فريق المحافظات

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما من عناصر الإخوان والمتهمين باقتحام بنك مصر وحرق النيابة الإدارية وقسم الشرطة بمركز ديرمواس إلى جلسة 10 يونيو الجارى للمرافعة.

فى 3 قضايا الأولى تتعلق باقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 أشخاص تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم.

والقضية الثانية تتعلق باعادة محاكمة 3 متهمين فى حرق النيابة الادارية بذت المدينة عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم الحكم عليهم بالمؤبد غيابيا قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشات عامة.

والقضية الثالثة تتعلق باقتحام وحرق قسم شطة ديرمواس المتهم فيها 7 آخرين وتم تاجيل القضايا بذات الاتهاما ت إلى جلسة 10 يونيو الجارى للمرافعة.