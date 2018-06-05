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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:22 م
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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" لـ12 يوينو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" لـ12 يوينو هيئة المحكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى اتهامهما مع آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"، لت 12 يونيو للإطلاع.

 

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

جدير بالذكر أن المتهمون اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.


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