بوتين: نأمل أن يساعد لقاء ترامب ويونج أون المرتقب فى سنغافورة بنزع فتيل التوتر

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم عن أمله فى أن يساعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم يونج أون فى نزع فتيل التوتر.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الرئيس الروسى قال فى مقابلة صحفية: " نحن نعول كثيرا على عقد لقاء شخصى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالية كيم جونج أون، لأن الجانبين تمادا بالاتهامات المتبادلة".

ويتزايد الحراك الدبلوماسى بشأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة المرتقب، والمقرر عقده بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى، كيم يونج أون، فى سنغافورة يوم 12 يونيو الجارى، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات فى مجال العقوبات المفروضة على بيونج يانج.

وطالب بوتين الولايات المتحدة بضرورة مكافأة كوريا الشمالية فى حالة قيامها بتجميد تجاربها الصاروخية والنووية.

وقال بوتين إن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية يجب ألا يكون اتجاها واحدا، ولكن يتعين فى المقابل تقديم المكافأة على إقدامها على ذلك ".

وكان مستشار بوتين للشئون الخارجية قد نفى فى وقت سابق اليوم احتمال لقاء الرئيس الروسى مع الزعيم الكورى الشمالى خلال القمة الأمنية التى من المقرر أن تعقد خلال الأسبوع الجارى فى الصين.