بعد عام من المقاطعة العربية.. الخطوط القطرية تواجه سنة ثانية من الخسائر

رويترز

ذكر الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الشركة قد تواجه سنة ثانية من الخسائر فى 2018 وسط نزاع إقليمى منعها من الطيران إلى أربع دول عربية.

والناقلة القطرية ممنوعة من الطيران إلى 18 مدينة فى السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017 عندما قطعت تلك الجول العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وكان الباكر قال فى أبريل إن الشركة منيت بخسائر كبيرة فى 2017 دون أن يحدد رقما معينا.

وبدأ انفصال قطر عن نسيج الأشقاء فى فجر الخامس من شهر يونيو 2017، حينما أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها جماعات إرهابية متطرفة والتقرب من إيران، وما تلاه بعد ذلك من عناد وتحدى واضح من الجانب القطرى فى الرد على مطالب دول الرباعى العربى، التى كان من بينها وقف تمويل وحماية عناصر التنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة والحد من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها.