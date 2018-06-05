برلمان إثيوبيا يوافق على قرار الحكومة برفع حالة الطوارئ

وكان مجلس الوزراء الإثيوبى وافق على مشروع قانون يهدف إلى رفع حالة الطوارئ التى تم فرضها فى شهر فبراير الماضى.

يشار إلى أنه تم فرض حالة الطوارئ بالبلاد فى شهر فبراير الماضى بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء الأسبق هايلى ميريام ديسالين، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المعارضة لحكومته.

وأضافت وسائل إعلام أنه منذ تعيين آبى أحمد رئيسًا للوزراء فى شهر أبريل الماضى تم الإفراج عن آلاف المسجونين وقلت حدة التوتر فى المناطق المضطربة بشكل كبير.

وأعلن "فيتسوم إريجا" كبير مستشارى رئيس الوزراء فى تغريدة له على موقع تويتر أن مجلس الوزراء أعاد النظر فى الوضع الأمنى ووجد أنه تم استعادة القانون والنظام بالبلاد