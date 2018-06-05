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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:20 م
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براءة سيدة من تهمة النصب على المواطنين فى حلوان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:20 م
براءة سيدة من تهمة النصب على المواطنين فى حلوان محكمة- أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
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قضت اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ببراءة سيدة استولت على أموال من مواطنين بزعم توظيفها فى عدة مجالات مقابل أرباح شهرية يحصلون عليها، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة حلوان".

كانت البداية بورود بلاغات متعددة لرجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، تتهم "رانيا.م.ر"، بتوظيف الأموال، والنصب على مواطنين بإجمالى مبالغ وصلت إلى 5 ملايين و350 ألف جنيه.

وأكدت التحريات صحة البلاغات فداهمت قوة من مباحث الموال العامة المتهمة، وألقت القبض عليها واعترفت بجريمتها فتحرر لها المحضر اللازم، وقررت النيابة إحالتها إلى المحكمة المختصة.
 

 

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