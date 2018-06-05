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بدء دخول طلاب الثانوية فى لجان 6 أكتوبر لأداء امتحان مادة الاقتصاد

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:49 ص
بدء دخول طلاب الثانوية فى لجان 6 أكتوبر لأداء امتحان مادة الاقتصاد امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آية دعبس
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فتحت منذ قليل، لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، بواباتها لبدء دخول الطالبات لتأدية امتحان الاقتصاد، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، وسط تشديدات أمنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان الاقتصاد

لجان الثانوية العامة




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